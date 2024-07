Tragico incidente nel Brindisino: muore 58enne di San Donaci

La dinamica dell'incidente



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di una moto T-Max 500 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto tra le campagne, a pochi metri dal centro abitato. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.



Nessun altro veicolo coinvolto



Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. La polizia locale ha confermato che si tratta di un incidente autonomo. Le cause dell'uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.



Una giornata di tragedie sulle strade pugliesi



Purtroppo, questo incidente rappresenta la quarta tragedia stradale avvenuta in Puglia nelle ultime 24 ore. Oltre alla vittima di San Donaci, altre tre persone hanno perso la vita in distinti incidenti: uno tra Fragagnano e Monteparano nel Tarantino, uno a Erchie e uno sulla strada che collega Otranto a Martano.

SAN DONACI – Un uomo di 58 anni, Mino Patisso di San Donaci, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la provinciale San Donaci-Campi Salentina, nel Brindisino.