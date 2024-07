Tragedia nel Leccese: 42enne muore mentre guida una moto d’acqua

SALVE - Una giornata di svago si è tragicamente conclusa con la morte di Massimo Stefano Dragos, 42enne residente a Salve, marina di Pescoluse. L'uomo è deceduto ieri, presumibilmente a causa di un malore, mentre guidava una moto d'acqua affittata presso un lido di Salve, in provincia di Lecce.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il corpo di Dragos è stato recuperato al largo da una imbarcazione e successivamente portato sulla banchina del porticciolo di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i primi rilievi e accertamenti.Le cause del decesso sembrano essere naturali. Da una prima ispezione sul corpo, infatti, non sono state rilevate ferite evidenti, suggerendo che l’uomo possa essere stato colto da un improvviso malore mentre era in acqua.Massimo Stefano Dragos era conosciuto nella comunità di Salve, dove lavorava e risiedeva. La notizia della sua morte ha sconvolto i residenti della zona, che ricordano Dragos come una persona dinamica e appassionata del mare.