Padova, individuato alla stazione dopo aver compiuto una rapina

PADOVA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per rapina e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, un 40enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.I fatti si sono verificati nel corso della serata quando l’equipaggio in transito in via Jacopo d’Avanzo in zona stazione ferroviaria di Padova veniva avvicinato da un 36enne romeno il quale riferiva che poco prima era stato rapinato dello zaino ad opera di un nordafricano successivamente datosi alla fuga. I militari raccolta la descrizione dell’uomo riuscivano a rintracciarlo e fermalo all’interno della stazione ferroviaria ancora in possesso dello zaino poco prima sottratto.L’uomo al fine di eludere il controllo si rifiutava di fornire le proprie generalità opponendosi ai militari che riuscivano comunque a bloccarlo. Lo zaino rinvenuto contenente sette scatole di cialde per il caffe ed un marsupio è stato sequestrato, mentre per l’uomo sono scattate le manette e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.