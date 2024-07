Lutto a Bari per la scomparsa di Fefè Lopes Correa

BARI – La comunità barese piange la scomparsa di José Fernando Lopes Correa, affettuosamente conosciuto da tutti come Fefè, il 62enne morto tragicamente sabato pomeriggio sulla SS16 all’altezza di Palese. Il velista, brasiliano di nascita ma barese d’adozione, era una figura molto nota e amata nella città.

Un vero amico del mare

Fefè Lopes Correa era conosciuto non solo per le sue abilità di velista, ma anche per il suo spirito generoso e la sua passione per il mare, che condivideva con tutti coloro che incontrava. La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici, parenti e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Messaggi di affetto e ricordi commoventi stanno riempiendo le bacheche di Facebook e Instagram, testimonianza dell’impatto positivo che Fefè ha avuto nella vita di molti.

I funerali

I funerali di José Fernando Lopes Correa si terranno domani, 23 luglio, alle ore 10 presso la Chiesa Stella Maris a Palese. Sarà un’occasione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato di dargli l’ultimo saluto e ricordare insieme i momenti vissuti con lui. La chiesa si prepara ad accogliere una grande affluenza di persone, un segno del profondo affetto e della stima che la comunità nutre nei confronti di Fefè.

Un vuoto incolmabile

La perdita di Fefè lascia un vuoto incolmabile nella comunità dei velisti e in quella più ampia dei baresi. La sua passione per la vela, la sua energia contagiosa e il suo impegno nel condividere con gli altri l'amore per il mare continueranno a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.