Le Fate si ricoprono d’argento a Parigi: splendido secondo posto per le ginnaste italiane

PARIGI - Le Fate italiane brillano d'argento a Parigi. Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa hanno conquistato una splendida medaglia d'argento nel campionato mondiale di ginnastica artistica, piazzandosi subito dietro alle campionesse degli Stati Uniti.Le cinque ginnaste, soprannominate "Le Fate" per la loro grazia e talento, hanno dimostrato un'eccezionale determinazione e competenza, eseguendo le loro routine con precisione e armonia. Il loro secondo posto è frutto di un lavoro di squadra impeccabile e di una preparazione meticolosa, che le ha portate a ottenere punteggi altissimi in ogni attrezzo.Manila Esposito ha brillato con una performance straordinaria al corpo libero, mentre Alice D’Amato e Giorgia Villa hanno impressionato al volteggio e alle parallele asimmetriche. Angela Andreoli ed Elisa Iorio hanno contribuito con esibizioni solide e sicure alla trave, dimostrando il loro valore in una competizione di altissimo livello.La squadra statunitense, nota per la sua tradizione di eccellenza nella ginnastica artistica, ha confermato il suo dominio, ma le italiane hanno mostrato di essere avversarie temibili, tenendo il passo con alcune delle migliori ginnaste del mondo.Questo argento è un risultato storico per la ginnastica italiana e segna un'importante tappa nella crescita e nello sviluppo di questo sport nel nostro Paese. Le Fate, con il loro talento e il loro spirito combattivo, hanno ispirato giovani atlete e appassionati di ginnastica in tutta Italia.