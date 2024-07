Condannato a 20 anni il giovane responsabile dell'omicidio di Michelle Causo

ROMA - Il Tribunale per i Minori di Roma ha emesso una condanna a 20 anni di carcere per il giovane di origini cingalesi, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Michelle Causo. La tragedia risale al 28 giugno 2023, quando il giovane ha ucciso la coetanea e abbandonato il suo cadavere in un carrello della spesa in strada. Le accuse a suo carico sono di omicidio volontario, occultamento di cadavere e vilipendio.La madre di Michelle, assistita dall'avvocato Antonio Nebuloso, ha accolto la sentenza con un senso di parziale sollievo, affermando: "Con questa sentenza riusciamo un pochino a dare giustizia a Michelle. È la prima volta che un minore prende 20 anni, ma se li merita tutti".Questa sentenza rappresenta un caso senza precedenti, poiché è raro che un minore riceva una condanna così severa. La madre di Michelle ha sottolineato l'importanza della giustizia ottenuta, aggiungendo: "Adesso andiamo avanti, ho un altro figlio e mi dovrò dedicare completamente a lui".