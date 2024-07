Addio a Riu, il "gorilla triste" dello Zoosafari di Fasano

FASANO - Riu, il “gorilla triste” dello Zoosafari di Fasano è morto all’età di 54 anni. La sua scomparsa risale a gennaio, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Riu era il gorilla più anziano d’Italia, avendo di gran lunga superato l’aspettativa di vita per la sua specie, che si attesta poco oltre i trent’anni.La storia di Riu aveva fatto il giro del mondo. Per oltre 15 anni, Riu ha vissuto da solo dopo la scomparsa del suo amico Pedro. Questa solitudine aveva commosso molti e in tanti si erano mobilitati attraverso una petizione online per liberarlo, sperando di migliorare le sue condizioni di vita.La sua lunga vita e la solitudine che ha dovuto affrontare hanno lasciato un segno profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e di tutti coloro che hanno seguito la sua storia. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione, ricordando a tutti l’importanza del benessere degli animali in cattività e la necessità di assicurare loro condizioni di vita dignitose.Riu sarà ricordato non solo come il gorilla più anziano d’Italia, ma anche come simbolo di una lotta per i diritti e il benessere degli animali.