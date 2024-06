Nuovo attacco russo su Kiev: vacilla rete elettrica

Drop of light/Shutterstock



Le esplosioni hanno scosso la tranquillità della notte, con residenti che hanno descritto suoni forti e improvvisi, seguiti da momenti di silenzio, mentre le forze ucraine tentavano di neutralizzare le minacce aeree. Le autorità locali non hanno ancora fornito dettagli sui danni o eventuali vittime causate dall'attacco.



Blackout programmati per le regioni più colpite



A seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, la società per la distribuzione dell'elettricità ucraina, Ukrenergo, ha disposto nuovi orari per i blackout nelle regioni più in difficoltà. Secondo le nuove indicazioni, le interruzioni di corrente avverranno dalle 11 del mattino alle 23. La misura è stata adottata per gestire meglio la distribuzione dell'energia e limitare i disagi per la popolazione, cercando di garantire un minimo di stabilità in una situazione estremamente critica.



Gli attacchi russi mirati alle infrastrutture energetiche ucraine hanno avuto un impatto devastante, lasciando molte zone senza elettricità e complicando ulteriormente la vita quotidiana dei cittadini. Le nuove disposizioni di Ukrenergo sono un tentativo di mitigare l'impatto dei blackout, consentendo ai residenti di organizzarsi meglio e prepararsi per le interruzioni programmate.

KIEV - La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev e sulla regione circostante, costringendo i sistemi di difesa aerea ucraini a respingere i raid. Il sindaco della capitale ucraina e l'amministrazione della regione di Kiev hanno riportato l'accaduto attraverso Telegram. Testimoni hanno confermato a Reuters di aver sentito diverse esplosioni nella capitale ucraina e nei dintorni, esplosioni che sembravano essere state causate dai sistemi di difesa aerea in azione.