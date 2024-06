L'Egitto ospita incontro cruciale con Israele e Usa per la riapertura del Valico di Rafah

L'Egitto ospiterà un importante incontro con Israele e Stati Uniti per discutere la riapertura del valico di Rafah verso Gaza, come riportato dal media Al-Qahera News, vicino all'intelligence egiziana. Secondo un "alto funzionario" citato da Al-Qahera, il Cairo insiste su un "ritiro totale di Israele" dal terminal di Rafah, che collega l'Egitto alla Striscia di Gaza. Questo valico è il principale punto di passaggio per gli aiuti umanitari destinati al territorio palestinese, devastato dalla guerra.L'Egitto sta cercando di mediare una soluzione che permetta la riapertura del valico, fondamentale per l'ingresso di beni di prima necessità e aiuti umanitari a Gaza. Le condizioni di Israele per porre fine alla guerra, tuttavia, rimangono rigide. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito oggi in un comunicato che gli obiettivi di Israele sono la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, la liberazione di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. "L'idea che Israele accetti un cessate il fuoco permanente prima che queste condizioni siano soddisfatte è un non-inizio", ha affermato Netanyahu.Questo incontro rappresenta un tentativo significativo di mediazione per risolvere la crisi umanitaria a Gaza e trovare una soluzione al conflitto in corso. Tuttavia, le posizioni ferme di Israele e le richieste dell'Egitto rendono complesso il raggiungimento di un accordo. La comunità internazionale osserva con attenzione, sperando in un esito che possa portare pace e stabilità nella regione.