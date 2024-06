Incidente shock in palestra, tapis roulant risucchia 22enne mentre si allena e la lancia fuori dalla finestra: morta





L’incidente è avvenuto il 18 giugno in una palestra affollata. La vittima era accompagnata dal fidanzato e dal fratello minore. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza in ospedale, le gravi ferite alla testa hanno reso impossibile salvare la vita della giovane. L’autopsia ha rivelato estesi ematomi cerebrali e lacerazioni. La palestra K-Gym ha interrotto le attività per tre giorni dopo l’incidente.





Nonostante la presenza di adesivi di avvertimento per non aprire le finestre, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi erano danneggiati e poco visibili. Solitamente un personal trainer si occupava di chiudere le finestre, ma al momento dell’incidente era in pausa. La polizia continua a investigare.





PONTIANAK, INDONESIA - Una tragedia ha colpito la città di Pontianak, nel Kalimantan occidentale, Indonesia, dove una ragazza di 22 anni è stata lanciata fuori da una finestra dopo essere stata risucchiata da un tapis roulant, precipitando dal terzo piano di una palestra. Un video diffuso dalla polizia mostra il momento drammatico in cui la giovane, identificata solo con le iniziali, inciampa all’indietro sul tapis roulant, tenta di aggrapparsi al telaio della finestra e poi scompare dalla vista, cadendo tragicamente.