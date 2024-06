Il deputato M5S Leonardo Donno denuncia per lesioni e tentate lesioni alcuni parlamentari della Lega e di FdI

ROMA - Questa mattina, il deputato pugliese del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, ha presentato una denuncia ai Carabinieri, accompagnato dal suo legale, riguardante gli eventi accaduti la scorsa settimana alla Camera dei Deputati.Secondo quanto si apprende, nella denuncia-querela Donno ha citato alcuni deputati, tra cui Stefano Candiani e Igor Iezzi della Lega, oltre a Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Nella denuncia si ipotizzano i reati di lesioni e tentate lesioni.Donno ha deciso di procedere legalmente in seguito a presunti episodi di violenza avvenuti durante una sessione parlamentare. "È fondamentale garantire che il Parlamento rimanga un luogo di dibattito civile e rispetto reciproco," ha dichiarato Donno. "Non possiamo permettere che la violenza entri nelle nostre istituzioni."La denuncia mette in evidenza le tensioni che spesso caratterizzano il dibattito politico in Italia, evidenziando la necessità di comportamenti più rispettosi e responsabili tra i parlamentari. Il caso sarà ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti per accertare la veridicità delle accuse e le eventuali responsabilità.La Lega e Fratelli d'Italia non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla denuncia presentata da Donno, ma è prevedibile che ci saranno sviluppi nelle prossime ore o giorni. La situazione potrebbe avere ripercussioni significative sui rapporti tra i vari gruppi parlamentari e sul clima politico generale.