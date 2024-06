Elezioni legislative anticipate in Francia 2024: in 49 milioni chiamati alle urne



Cos’è l’Assemblea Nazionale e quali sono le sue funzioni?



L'Assemblea nazionale, situata a Parigi nel Palais Bourbon, è la Camera bassa del Parlamento francese, mentre la Camera alta è il Senato. Composta da 577 deputati eletti in altrettante circoscrizioni, l’Assemblea esercita il potere legislativo, proponendo, modificando e votando le leggi. Ha poteri più ampi rispetto al Senato e svolge un ruolo di controllo sull’operato del governo attraverso interrogazioni pubbliche e commissioni parlamentari.



Come viene eletta l’Assemblea Nazionale?



Ogni cittadino francese maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali e con pieni diritti civili e politici, può votare per eleggere i deputati. Le elezioni si svolgono a suffragio universale diretto con un sistema maggioritario uninominale a due turni.



Le elezioni: date e orari di apertura dei seggi



Il primo turno si terrà il 30 giugno e il secondo il 7 luglio. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 18, con alcune eccezioni (a Parigi e Montpellier si potrà votare fino alle 20). I deputati sono eletti per un mandato di cinque anni.

PARIGI - Il 30 giugno e il 7 luglio 2024, oltre 49 milioni di cittadini francesi saranno chiamati alle urne per le elezioni legislative anticipate per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Queste elezioni si svolgono a seguito dello scioglimento dell’Assemblea da parte del presidente Emmanuel Macron, decisione presa dopo il deludente risultato del partito Renaissance alle elezioni europee, che hanno visto invece il trionfo dell'estrema destra del Rassemblement National. Dalle modalità di voto ai candidati in corsa, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni francesi.