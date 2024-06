Cremona, operazione 'Make-up': arrestato 51enne per furti aggravati in azienda cosmetica

CREMONA - I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato un uomo di 51 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Cremona. L'uomo dovrà scontare una condanna a due anni, due mesi e 14 giorni di reclusione per otto furti aggravati commessi nel 2016 e nel 2017 in diverse aziende cosmetiche delle province di Cremona e Bergamo.L’operazione, denominata "Make-up", fu avviata nell'autunno del 2016 a seguito di una serie di furti di prodotti cosmetici di elevato valore economico nelle aziende del cremasco. Grazie alla complicità di alcuni familiari che lavoravano in queste ditte, i ladri riuscirono a operare indisturbati per un lungo periodo. Nonostante gli sforzi dei Carabinieri, che intensificarono i controlli nei pressi delle aziende, soprattutto nei fine settimana, i furti continuarono.Nel novembre del 2018, il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Crema, con la collaborazione dei colleghi di Cremona, Casalmaggiore e Milano, portò a termine l'operazione, arrestando dieci persone. Quattro di queste furono incarcerate e sei poste agli arresti domiciliari. Le indagini avevano rivelato che il gruppo era responsabile non solo di furti nelle aziende cosmetiche del cremasco, ma anche di altre attività criminose nel bergamasco, tra cui furti in pelletterie e negozi di abbigliamento e accessori.L'operazione "Make-up" consentì il recupero di circa 100.000 pezzi di cosmetici, per un valore complessivo di 500.000 euro, tutti restituiti alle aziende derubate.Nel 2020, il Tribunale di Cremona condannò il 51enne, ritenuto uno dei principali responsabili dei furti. Recentemente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha emesso l'ordine di carcerazione, inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Castelleone. Il 51enne è stato rintracciato e accompagnato al carcere di Cremona, dove sconterà la sua pena.L'arresto segna la conclusione di una lunga indagine che ha colpito duramente un'organizzazione criminale specializzata in furti nel settore della cosmesi, confermando l'efficacia e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.