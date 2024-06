Codici: airbag a rischio e richiami Citroën, assistenza agli automobilisti per velocizzare i tempi di riparazione

L’Intervento dell’Associazione Codici



L’associazione Codici è intervenuta per tutelare gli automobilisti colpiti da questo richiamo. “La comunicazione ricevuta dai proprietari dei modelli richiamati ha destato grande preoccupazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Diversi automobilisti hanno difficoltà a prenotare un appuntamento in officina, con tempi di attesa particolarmente lunghi, dovuti alla carenza dei componenti necessari per la riparazione degli airbag”.



Problemi Logistici e Sicurezza



Il richiamo dei veicoli non solo impedisce agli automobilisti di utilizzare le proprie auto, ma crea anche un problema logistico su come portare i veicoli in officina. “Vista la gravità della situazione – continua Giacomelli – ci siamo attivati per fornire assistenza ai proprietari dei modelli Citroën richiamati. I disagi sono notevoli, bisogna sbloccare questo stallo e velocizzare i tempi di intervento. Inoltre, se guidare il veicolo è pericoloso, dovrebbe essere la casa automobilistica a provvedere al trasporto del mezzo per motivi di sicurezza”.



Come Ottenere Assistenza



I proprietari dei modelli C3 e DS3 che hanno ricevuto la lettera di richiamo da parte di Citroën e che hanno difficoltà nell’ottenere la sostituzione dell’airbag possono rivolgersi all'associazione Codici per assistenza. È possibile contattare l'associazione scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org o chiamando il numero telefonico 065571996.



Conclusione



L’intervento dell’associazione Codici mira a risolvere i disagi che stanno subendo gli automobilisti, garantendo un’accelerazione nei tempi di riparazione e affrontando le problematiche legate al trasporto dei veicoli in sicurezza. La situazione richiede una rapida risoluzione per garantire la sicurezza dei proprietari dei modelli coinvolti e per ristabilire la normale funzionalità dei veicoli.

ROMA - C’è preoccupazione e confusione tra i proprietari dei modelli Citroën C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e il 2019, che sono stati richiamati dalla casa automobilistica per motivi di sicurezza. Si tratta di oltre 600.000 veicoli, tra cui molti in Italia, per i quali è stato disposto lo stop immediato all'utilizzo. Il problema riguarda un difetto negli airbag che potrebbe causare, in caso di incidente, un’esplosione pericolosa a causa del deterioramento del propellente interno nel tempo.