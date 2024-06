Catania, aggredisce il personale di sicurezza dell'aeroporto: arrestato passeggero violento

L'intervento della Polizia di Frontiera



Gli agenti della Polizia di frontiera sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il passeggero e a condurlo all'interno dell'aerostazione. L'Autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell'accaduto, e il PM di turno ha disposto il giudizio per "direttissima", fissando l'udienza di convalida per il giorno seguente.



Condotta aggressiva e decisione del Tribunale



L'uomo ha rifiutato categoricamente di presenziare all'udienza, mantenendo un comportamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti e del personale sanitario intervenuto per valutare le sue condizioni generali. Il Tribunale, nel convalidare l'arresto, ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.



Conseguenze e reazioni



Questo episodio di violenza ha suscitato preoccupazione e sgomento tra i presenti e il personale dell'aeroporto. Le misure di sicurezza aeroportuali sono state ulteriormente rafforzate per prevenire simili incidenti in futuro. Le due operatrici della sicurezza e l'impiegato aggredito sono stati medicati e stanno recuperando dalle ferite riportate.



Le autorità aeroportuali e le forze dell'ordine hanno ribadito il loro impegno a garantire la sicurezza e la protezione di tutto il personale e dei passeggeri, ringraziando al contempo gli agenti della Polizia di frontiera per la loro tempestiva ed efficace azione.



Questo episodio sottolinea l'importanza di una vigilanza costante e di misure di sicurezza rigorose negli aeroporti, per prevenire situazioni di pericolo e garantire un ambiente sicuro per tutti.

