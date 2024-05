Tragedia in uno zuccherificio a Brindisi: operaio muore durante lavori di manutenzione

BRINDISI - Nella notte è avvenuta una tragedia nello zuccherificio di Brindisi, dove un operaio di 46 anni, originario di Latiano, ha perso la vita. La vittima stava lavorando per conto di una ditta esterna, impegnata in lavori di manutenzione al nastro dell’impianto, quando un braccio è rimasto incastrato.L'uomo, il cui nome non è stato reso pubblico, ha subito l'amputazione del braccio a causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente il servizio di emergenza 118, i cui soccorritori hanno cercato di tamponare l'emorragia, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani e l'uomo è deceduto poco dopo.In aggiunta al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia di stato e gli uomini dello Spesal per gestire la situazione e cercare di fornire assistenza quanto più rapidamente possibile.Al momento, le autorità competenti stanno conducendo un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. La comunità locale è sconvolta da questa tragedia e si unisce nel cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto.