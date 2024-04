Viaggi in traghetto trasformati in mini-crociere: GNV premiata come il miglior collegamento in traghetto d'Europa

GERMANIA - Gli esperti di turismo di Omio, piattaforma di prenotazione per treni, autobus, voli e traghetti, hanno recentemente valutato le 50 principali rotte di traghetti in Europa, con un'attenzione particolare a 17 rotte da e per l'Italia. L'obiettivo dell'analisi era individuare le tratte più adatte alle famiglie, considerando comfort, qualità del servizio e intrattenimento a bordo.Tra le rotte valutate, la migliore è risultata quella che collega Genova e Palermo, gestita dalla compagnia italiana GNV. Questa rotta offre un viaggio rilassante, sostituendo l'estenuante percorso in auto con un'esperienza dotata di numerosi servizi vantaggiosi.I traghetti stanno diventando sempre più convenienti, offrendo un risparmio medio del 49% rispetto alle opzioni di viaggio alternative. Tuttavia, va notato che diversi traghetti passeggeri italiani sono tra i più costosi d'Europa.GNV è particolarmente rinomata per il suo impegno nel garantire comfort e servizi paragonabili a quelli presenti sulle navi da crociera. La traversata del Mediterraneo, che dura circa 20 ore, offre una vasta gamma di comfort, tra cui cabine private, Wi-Fi gratuito, intrattenimento dal vivo, ristoranti à la carte, un ponte dedicato allo shopping, aree gioco per bambini e persino strutture termali, il tutto incluso nel prezzo del biglietto.Secondo l'analisi di Omio, GNV si colloca al quarto posto tra le rotte di traghetti più convenienti, con un prezzo familiare a soli 0,26 euro al chilometro.Altre rotte particolarmente convenienti e ben attrezzate collegano Livorno con il porto di Bastia in Corsica, Genova con Porto Torres e Olbia in Sardegna. Questo ha portato alla conclusione che i traghetti italiani sono i più adatti ai passeggeri in tutta Europa.In media, la differenza di prezzo tra un viaggio in traghetto e un volo è del 49%, evidenziando un significativo risparmio per chi sceglie il traghetto come mezzo di trasporto.La navigazione in traghetto offre un'esperienza fantastica e sicura, con rigorosi protocolli di sicurezza, ispezioni quotidiane ed equipaggi altamente qualificati.In un panorama in cui il trasporto pubblico sicuro e conveniente è sempre più richiesto, i traghetti europei, e in particolare quelli italiani, si confermano come una scelta ideale per i viaggiatori in cerca di comfort, convenienza e affidabilità.