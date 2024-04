Tragedia nella notte sulla provinciale Ceglie-Adelfia: morto un giovane motociclista

BARI - Nella notte scorsa, lungo la provinciale che collega Ceglie ad Adelfia, si è verificata una tragedia che ha causato la morte di Gianluca Faniello, giovane motociclista di 30 anni. L'incidente è avvenuto quando la sua moto è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un muro.Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118, la vittima è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.Le autorità competenti, tra cui la Polizia Locale, sono immediatamente intervenute sul luogo dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di indagine sulle cause dell'accaduto.La moto coinvolta nell'incidente è stata sequestrata dalle autorità per permettere l'esecuzione di tutti gli accertamenti necessari al fine di comprendere le dinamiche del tragico evento.La vittima, un giovane di Adelfia, ha lasciato una comunità addolorata e incredula di fronte a questa improvvisa tragedia.