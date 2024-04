Se l’ex marito spende troppo per l’amante arriva l’amministratore di sostegno

Nel dettaglio, una donna di Ferrara,rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avuto ragione con tanto di decisione della Corte di Cassazione sul marito infedele e spendaccione. Dopo essersi separata consensualmente, la donna aveva chiesto al Giudice Tutelare di nominare un amministratore di sostegno per l’ex coniuge, un uomo facoltoso e benestante che stava dilapidando le sue fortune con l’amante romena. Dopo la separazione, aveva inaugurato una vita all’insegna di lusso e godimento, tanto da arrivare a spendere 500mila euro in poco tempo. La richiesta della donna era stata accolta in primo grado, ma bocciata in appello. La Suprema Corte riabilita il primo provvedimento sconfessando i giudici dell’appello. Dando, di fatto, ragione alla ex moglie, che non ha mai smesso di credere nella sua battaglia. La decisione è stata presa sulla base del concetto di “prodigalità” già definito dalla Cedu (Corte europea dei diritti dell’Uomo). Spiega la Cassazione: «Se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico (l’aiuto all’ex coniuge), ma finanche quelli in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie capacità di vita dignitosa».

A determinate condizioni, quindi, la persona prodiga può essere considerata fragile e deve essere protetta, onde evitare che col suo comportamento arrechi danno a se stessa e alle persone nei confronti delle quali ha degli obblighi. Nel sistema legale italiano, per tutelare gli adulti incapaci di gestire i propri interessi, sono disponibili tre meccanismi: l’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004 che ha modificato il codice civile, l’interdizione e l’inabilitazione, entrambe già stabilite dal codice Civile all’art. 414 e seguenti e parzialmente riformate dalla stessa legge. Queste misure implicano una valutazione da parte di un’autorità giudiziaria, il Giudice Tutelare per l’amministrazione di sostegno e il Tribunale per l’interdizione e l’inabilitazione, basata sull’analisi della documentazione fornita e su un incontro diretto con la persona coinvolta. Che fare dunque se l’ex marito è troppo prodigo con l’amante? Esiste un modo per impedirgli di sperperare il suo patrimonio, mettendo a rischio l’adempimento degli obblighi di mantenimento verso moglie e figli? La Corte di Cassazione, con una sentenza recentissima, ha fornito una risposta affermativa alla domanda, ritenendo ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno per un ex marito eccessivamente generoso con la sua amante, su richiesta della moglie separata e beneficiaria di un assegno.