Giorgia Meloni: 'Candidata alle Elezioni Europee con Fratelli d'Italia'

Durante l'ultimo giorno della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la sua decisione di guidare le liste del partito in tutte le circoscrizioni elettorali per le prossime elezioni europee, con una dichiarazione particolare: "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo".Meloni ha specificato che non toglierà un solo minuto dall'attività del governo per fare campagna elettorale sul suo nome, ma conta sul supporto del partito per questa iniziativa.La leader di FdI ha sottolineato l'importanza di questa sfida, definendola un vero e proprio bivio che richiede l'impegno di tutti. "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, tutti devono essere pronti a fare la loro parte e io come sempre intendo fare la mia", ha affermato. Ha ribadito il suo ruolo di soldato, pronta a schierarsi in prima linea.Meloni ha espresso la volontà di portare avanti una campagna elettorale per cambiare anche l'Europa, difendendo le eccellenze italiane, i confini e l'identità nazionale. Ha invitato gli italiani a scrivere il suo nome, il suo nome di battesimo, Giorgia, alle elezioni europee, sottolineando la sua vicinanza al popolo.Ribadendo il motto "mai con la sinistra", Meloni ha escluso qualsiasi ipotesi di alleanza con i socialisti sia in Italia che a Bruxelles, sottolineando la coerenza del suo partito nel mantenere questa posizione.Infine, ha criticato le politiche ambientali europee, definendo "malissima" la direttiva Ue sulle case green e definendo "idiozia suicida" la spinta esclusiva sulle auto elettriche senza considerare l'origine dell'elettricità utilizzata.La conferenza ha visto la presenza di molti esponenti del centrodestra, tra cui Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Antonio Tajani, mentre il vicepremier Matteo Salvini era collegato in videoconferenza.