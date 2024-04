BMW X2: la seconda generazione

Esteticamente, la nuova X2 è caratterizzata da un design ancora più personale rispetto alla precedente generazione. Con una lunghezza aumentata di 19 cm, presenta fiancate alte e lisce, grandi placche nere sui paraurti e uno spoiler "a onda" sotto il lunotto. Le luci elaborate, soprattutto quelle posteriori, e la mascherina di grandi dimensioni con bordo illuminato contribuiscono a conferire un aspetto distintivo alla vettura.



Gli Interni:









Il Test Drive: All'interno, l'abitacolo della X2 è moderno e ben progettato. La plancia ha forme tradizionali, con comandi pratici raccolti nella consolle centrale. La qualità dei materiali è evidente in ogni dettaglio, con comandi intuitivi e ben posizionati sul volante. Il cruscotto digitale riprende lo stile delle più recenti BMW, garantendo un'esperienza di guida all'avanguardia.





Durante il test drive della BMW X2 IX2 30 XDrive MSport, è emerso un comportamento stradale molto positivo. La versione testata, totalmente elettrica, offre prestazioni eccellenti sia in città che su percorsi extraurbani. Grazie al posizionamento delle batterie al centro del veicolo, la X2 garantisce una distribuzione ottimale dei pesi, migliorando la manovrabilità e offrendo una guida agile e sicura. Le prestazioni della propulsione elettrica, con ben 313 cv di potenza green, sono impressionanti.



Il Listino Prezzi:





Il listino prezzi della BMW X2 varia a seconda delle versioni e delle motorizzazioni. Dalla M35i con un prezzo di partenza di 63200 € per le versioni a benzina, alle opzioni ibride e diesel, fino alla versione totalmente elettrica IX2 con prezzi che vanno da 60000 € a 63950 € per la versione MSport. La gamma offre opzioni per tutti i gusti e le esigenze, garantendo un'esperienza di guida personalizzata e di alta qualità.



La nuova BMW X2 si conferma quindi come una scelta eccellente per chi cerca prestazioni, stile e tecnologia all'avanguardia in un SUV-Coupè di classe M.

La casa automobilistica BMW ha presentato la seconda generazione della X2, il SUV-Coupè di taglia M. Disponibile con diverse opzioni di motore e propulsione, la nuova X2 offre una gamma ampia e diversificata per soddisfare le esigenze dei clienti. Con motori a benzina, diesel e ibridi, la X2 si presenta in allestimenti Base e MSport, offrendo prestazioni e stile personalizzabili.