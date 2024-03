Derby italiano in Europa League, con l'urna di Nyon che fa incrociare Milan e Roma regalando un quarto di finale tutto italiano. Insidia inglese per l'Atalanta che pesca il Liverpool di Klopp. In caso di semifinale la vincente di Milan e Roma troverà la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham, mentre la Dea, in caso di passaggio del turno, troverà la vincente tra Marsiglia e Benfica.