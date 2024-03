Putin minaccia di colpire gli F-16 ucraini anche negli aeroporti NATO

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il presidente russo Vladimir Putin ha emesso una nuova e dura minaccia nei confronti dell'Ucraina, avvertendo che gli aerei da guerra F-16 utilizzati dal paese contro la Russia sarebbero soggetti a colpi delle forze russe, anche se fossero stazionati in aeroporti appartenenti alla NATO. Questa dichiarazione è arrivata in risposta alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.Il presidente statunitense Joe Biden ha rinnovato le sue critiche nei confronti di Putin, definendolo un "macellaio". Nel frattempo, il Pentagono ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a difendere il territorio dei membri della NATO.Tuttavia, tra alcuni stretti collaboratori di Putin c'è scetticismo riguardo alla possibilità che l'Ucraina sia dietro agli attacchi pianificati contro Mosca. Secondo i servizi segreti militari ucraini, il Cremlino era a conoscenza dei piani per l'attacco da oltre un mese, ma ha scelto di non intervenire.Gli attacchi russi sull'Ucraina continuano a causare vittime innocenti, con la morte di un bambino vicino a Kharkiv riportata ieri sera. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha iniziato una visita in India per cercare sostegno internazionale.Oggi si tiene anche una riunione tra i governi polacco e ucraino a Varsavia, dove si discuteranno le strategie per affrontare la crisi in corso. La comunità internazionale rimane in allerta mentre la situazione tra Russia e Ucraina continua a evolversi.