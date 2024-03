Nel nord della Slovacchia è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa della comparsa degli orsi

Si prevede che in molti altri distretti della regione di Banskobystrica e in alcuni distretti della regione di Trenčín verrà dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro degli Interni slovacco Matus Šutaj Eštok ha affermato che lo scopo della dichiarazione dello stato di emergenza è quello di proteggere le persone che vivono nelle città. "Ciò consentirà sia ai corpi di polizia che alle squadre di attacco degli orsi di reagire meglio alla crescente presenza di orsi ", ha sottolineato.





"Le squadre d'attacco per gli orsi verranno rafforzate e vogliamo garantire chiaramente alla gente che lo Stato è lì per proteggerli", ha detto Šutaj Eštok. L'aumento del numero di incontri violenti tra orsi e persone, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il risultato dell'abituarsi degli orsi alla presenza umana in determinate aree, ha affermato il ministro dell'Ambiente Tomas Taraba.



In diverse zone del nord della Slovacchia è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa della comparsa dei cosiddetti orsi sinantropici, orsi che si sono abituati a vivere vicino alle persone. Lo stato di emergenza si applica ai distretti di Liptovski Mikulas, Ružomberok, Žilina, Martin e Turkianske Teplice (tutti nella regione di Žilina), Poprad e Kežmarok (entrambi nella regione di Prešov), ha riferito l'Agenzia di stampa della Repubblica slovacca TASR.