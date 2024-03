Nave da crociera colpita da un fulmine a soli 30 miglia dalle Bahamas, paura a bordo: il video

Secondo informazioni non confermate, l'incendio potrebbe essere stato causato da un fulmine. L'azienda ha detto che l'incendio ha causato più danni di quanto pensasse inizialmente, con conseguente cancellazione della crociera, ma non si registrano feriti.





Cancellate anche le prossime due crociere, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, perché la nave deve andare in cantiere a Freeport per le riparazioni della ciminiera. Tornerà in servizio il 4 aprile.





BAHAMAS - Una giornata decisamente emozionante per numerosi crocieristi. Sabato, uno dei camini della nave da crociera Carnival Freedom, a soli 30 miglia dalle Bahamas, ha preso fuoco durante un viaggio nell’arcipelago corallino dell'Oceano Atlantico. I passeggeri sotto shock hanno filmato la ciminiera avvolta dal fumo e dalle fiamme.