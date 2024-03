Incontro trilaterale tra Ministri dell'Interno: Italia, Slovenia e Croazia

ROMA - Il prossimo giovedì 21 marzo, il Ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi si recherà a Brdo, in Slovenia, su invito del suo omologo sloveno Bostjan Poklukar. L'incontro sarà arricchito dalla partecipazione del Ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic. Questa riunione trilaterale mira a discutere e affrontare questioni di interesse comune tra i tre Paesi.L'evento avrà luogo presso il Brdo Congress Centre, sito in Predoslje 39, Kranj. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 16:00, momento in cui i Ministri terranno una conferenza stampa congiunta per illustrare gli esiti delle discussioni e le eventuali decisioni emerse durante l'incontro.Inoltre, il Ministro Piantedosi non si limiterà all'incontro trilaterale. Il giorno successivo, parteciperà attivamente ai lavori del "Forum of the Brdo Process" con i Paesi dei Balcani occidentali. Questo ulteriore impegno testimonia l'importanza attribuita alla cooperazione e al dialogo tra i Paesi della regione, nell'ottica di promuovere la stabilità e lo sviluppo dell'area balcanica.L'incontro riveste un'importanza significativa nel contesto delle relazioni diplomatiche e dell'integrazione regionale, evidenziando l'impegno dei tre Paesi coinvolti nel lavorare insieme per affrontare sfide comuni e promuovere la pace e la sicurezza nella regione.