Giorgia Meloni partecipa al Consiglio europeo a Bruxelles: focus su Ucraina, Medio Oriente e questioni strategiche

BRUXELLES - Oggi prende il via il Consiglio europeo a Bruxelles, al quale partecipa anche Giorgia Meloni. L'attenzione è rivolta principalmente alle questioni internazionali, con un focus particolare sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, ma anche su temi cruciali come difesa, sicurezza e migrazioni.La premier italiana si è espressa in difesa di Matteo Salvini e Viktor Orban, ribadendo nel contempo il pieno sostegno all'Ucraina. "Le ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina", ha avvertito la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.Il programma del Consiglio Europeo prevede una serie di incontri e dibattiti intensi. In particolare, è previsto un pranzo con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, dal quale ci si attende delle novità sull'indagine in corso sulle accuse rivolte all’Unrwa da Israele. Queste novità potrebbero influenzare positivamente il dibattito sul Medio Oriente.Sulla durata del summit, è difficile fare previsioni, poiché ci sono "nodi politici" importanti da affrontare, secondo una fonte diplomatica europea citata dall'Adn Kronos. Tuttavia, il Consiglio prevede una serie di sessioni focalizzate su diverse questioni: l'Ucraina sarà al centro delle discussioni nel pomeriggio di oggi, seguita dal Medio Oriente durante la cena. Venerdì mattina sarà celebrato il trentennale dello Spazio Economico Europeo, seguito dall'Eurosummit e da un dibattito sulle tematiche dell'allargamento, delle migrazioni e dell'agricoltura nel pomeriggio.Il Consiglio europeo si preannuncia quindi come un'importante occasione per affrontare le sfide geopolitiche e strategiche che l'Unione Europea deve affrontare sul palcoscenico internazionale.