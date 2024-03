Gaza, Nyt: 'Si affievoliscono speranze su tregua prima del Ramadan'

Funzionari vicini ai colloqui hanno indicato che potrebbe non essere raggiunto un accordo prima dell'inizio del Ramadan, la prossima settimana. Nel frattempo, un cargo battente bandiera delle Barbados è stato colpito e danneggiato al largo dello Yemen, nel Golfo di Aden, con almeno tre morti e sei feriti tra l'equipaggio. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha ribadito il ritenere gli Houthi responsabili per gli attacchi e ha esortato altri governi a fare altrettanto.Gli Stati Uniti hanno anche rivisto il testo della bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sostenere un cessate il fuoco immediato di circa sei settimane a Gaza, insieme al rilascio di tutti gli ostaggi, in contrasto con la bozza iniziale che proponeva un cessate il fuoco temporaneo.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che più di 8.000 persone devono essere trasferite fuori da Gaza per cure mediche, di cui circa 6.000 per ferite e disturbi legati alla guerra e altre 2.000 per gravi malattie croniche come il cancro. Richard Peeperkorn, rappresentante dell'OMS per Gaza e la Cisgiordania, ha fornito queste informazioni ai giornalisti, sottolineando l'urgenza di assistere queste persone.