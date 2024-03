Conflitto Israele-Hamas: domani al Cairo ripresa negoziati su tregua

Riprenderanno domani al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. A riferirlo la tv egiziana Al Qahera News TV, citando fonti della sicurezza, ripresa da media internazionali e in Israele da Haaretz. Il premier Benyamin Netanyahu nei giorni scorsi aveva annunciato l'invio di delegazioni nella capitale egiziana e a Doha in Qatar.Sono previsti per lunedì 1 aprile a Washington i colloqui Usa-Israele su Rafah. Lo afferma la tv libanese filo-Hezbollah Al Mayadeen. Netanyahu aveva improvvisamente annullato i colloqui previsti per questa settimana dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di bloccare una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. L'amministrazione Biden, intanto, autorizza il trasferimento di miliardi di dollari in bombe e caccia a Israele, riporta il Washington Post.Intanto almeno 5 persone hanno perso la vita a Gaza per la calca, durante la quale sono stati anche uditi colpi d'arma da fuoco, mentre venivano distribuiti aiuti umanitari poco prima dell'alba. Lo fa sapere la Mezzaluna Rossa, mentre l'Afp afferma che in un suo video si vedono camion che si muovono velocemente in mezzo a ruderi in fiamme, con la folla che urla e si accalca e si odono 'spari di avvertimento', definiti così da testimoni.Secondo quanto riportano i media libanesi è stata colpita un'auto degli osservatori Onu da un raid nei pressi di Rmeish, al confine tra Libano e Israele. Le forze armate israeliane hanno negato di aver effettuato l'attacco.