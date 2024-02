Tragedia a Firenze: si aggrava bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato

FIRENZE - A Firenze, il crollo nel cantiere di un supermercato ha causato la morte di quattro operai e il ferimento di altri tre, mentre un operaio resta disperso. Il tragico incidente è avvenuto il 16 febbraio in via Mariti, durante la costruzione di un supermercato Esselunga, quando una trave di cemento lunga 20 metri ha ceduto, provocando il crollo dei solai e il seppellimento degli operai.Le operazioni di ricerca e salvataggio dei vigili del fuoco sono continuate per tutta la notte, mentre le autorità hanno avviato un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Lutto cittadino e regionale sono stati proclamati, con il sindaco Dario Nardella che guiderà un momento di silenzio in piazza della Signoria per commemorare le vittime.