Terza serata del Festival di Sanremo: ospiti illustri e nuove esibizioni sul palco dell'Ariston

SANREMO - La terza serata del Festival di Sanremo è caratterizzata da un'atmosfera carica di emozioni e spettacolo, con la brillante co-conduttrice Teresa Mannino al fianco di Amadeus, il presentatore del Festival.Tra gli ospiti illustri che calcheranno il palco dell'Ariston, si esibiranno artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Russell Crowe e Gianni Morandi, regalando al pubblico momenti indimenticabili.Ma la vera protagonista della serata è la competizione tra i cantanti in gara, con un ordine di uscita e accoppiamenti studiati per offrire al pubblico una varietà di stili e performance.Ecco l'ordine di uscita e gli accoppiamenti dei cantanti in gara:- Il Tre, presentato da Loredana Bertè- Maninni, presentato da Alfa- BNKR44, presentati da Fred De Palma- Santi Francesi, presentati da Clara- Mr.Rain, presentato da Il Volo- Rose Villain, presentata da Gazzelle- Alessandra Amoroso, presentata da Dargen D'Amico- Ricchi e Poveri, presentati da BigMama- Angelina Mango, presentata da Irama- Diodato, presentato da The Kolors- Ghali, presentato da Mahmood- Negramaro, presentati da Emma- Fiorella Mannoia, presentata da Annalisa- Sangiovanni, presentato da Renga Nek- La Sad, presentati da GeolierCon esibizioni sempre più sorprendenti e variegate, i concorrenti si sono esibiti con il loro meglio, cercando di conquistare il favore della giuria e del pubblico per guadagnarsi un posto nella storia del Festival di Sanremo.