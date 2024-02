Sanremo 2024: ironia, appelli alla pace e riflessioni sulla dignità del lavoro

Nella terza serata del Festival di Sanremo, l'ironia di Teresa Mannino ha conquistato il pubblico con uno spettacolo ricco di comicità e sarcasmo. La co-conduttrice ha scherzato sulle liturgie della manifestazione, sferzando la sovraesposizione mediatica del festival e ironizzando sulle polemiche riguardanti gli abiti dei conduttori. Il suo show esilarante ha ridato il sorriso ad Amadeus, dopo una giornata segnata dalle polemiche.Tra gli ospiti, Eros Ramazzotti ha emozionato il pubblico con un appello alla pace, ricordando i milioni di bambini che vivono in zone di conflitto e lanciando un messaggio di speranza e solidarietà.Inoltre, il festival ha aperto un momento di riflessione sulla dignità del lavoro, con Stefano Massini e Paolo Jannacci che hanno cantato "L'uomo nel lampo", raccontando la storia di un operaio morto sul lavoro. Amadeus e Massini hanno sottolineato l'importanza di proteggere i lavoratori e di difendere i propri diritti.Intanto, sul palco si sono esibiti i cantanti in gara, con un ordine di uscita e accoppiamenti studiati per offrire al pubblico una varietà di stili e performance.Ecco l'ordine di uscita e gli accoppiamenti dei cantanti in gara:- Il Tre, presentato da Loredana Bertè - Maninni, presentato da Alfa - BNKR44, presentati da Fred De Palma - Santi Francesi, presentati da Clara - Mr.Rain, presentato da Il Volo - Rose Villain, presentata da Gazzelle - Alessandra Amoroso, presentata da Dargen D'Amico - Ricchi e Poveri, presentati da BigMama - Angelina Mango, presentata da Irama - Diodato, presentato da The Kolors - Ghali, presentato da Mahmood - Negramaro, presentati da Emma - Fiorella Mannoia, presentata da Annalisa - Sangiovanni, presentato da Renga Nek - La Sad, presentati da GeolierLa terza serata del Festival di Sanremo ha offerto un mix di spettacolo, emozione e riflessione, confermando il suo ruolo di evento culturale di rilievo nel panorama italiano.