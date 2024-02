Pisa: Piantedosi assicura un'analisi obiettiva sugli incidenti

ROMA - Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha assicurato che le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate e che verrà condotta un'analisi approfondita sugli incidenti avvenuti durante i cortei per la pace a Gaza a Pisa e Firenze. Il Ministro ha dichiarato di condividere le parole del Presidente Sergio Mattarella e ha espresso la sua disponibilità a discussioni serene e costruttive sull'argomento.Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha annunciato un'inchiesta trasparente e severa sugli eventi. Oggi, la Rete degli studenti scenderà in piazza a Roma per difendere il diritto alla manifestazione pacifica. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno annunciato la loro presenza alla protesta.Piantedosi ha sottolineato l'importanza di valutare ogni manifestazione pubblica in modo obiettivo e ha ribadito che la maggior parte delle manifestazioni si svolge pacificamente, con solo il 3% dei casi che hanno registrato incidenti.