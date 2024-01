Viaggi: MSC Crociere presenta il suo 2024 tra Groenlandia, Cina, Corea, l'isola privata nelle Bahamas, insieme al nuovo spot sulla 'Bellezza'

GINEVRA - Il 2024 sarà altro anno record per MSC Crociere. A partire dall’Italia, dove la Compagnia guidata dal Managing Director Leonardo Massa – terzo brand a livello globale e leader sempre più incontrastato in Mediterraneo – registrerà quest’anno un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con ben 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste del Belpaese: Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Ancona, Bari, Trieste, Cagliari, Brindisi, La Spezia, Messina, Olbia, Livorno e Venezia (Marghera).Questi i numeri diffusi oggi da MSC Crociere, che lancia anche la nuova brand campaign globale “In viaggio verso la Bellezza” – realizzata con l’agenzia Dentsu Creative Italy – che incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole attraverso un profondo rispetto per l'oceano, il pianeta e l’ambiente. La bellezza, rappresentata nello spot da una voce narrante, invita il pubblico ad immergersi alla scoperta delle destinazioni del mondo, della natura e delle meravigliose esperienze a bordo e a terraUn’offerta di 146 diversi itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Centro America e il ritorno del Sud-Est asiatico con tutte e 22 le navi della flotta che saranno impegnate per un totale di 1.200 crociere.Tra gli highlights della prossima stagione estiva, il Nord Europa si conferma tra le regioni di maggior successo, con 4 navi che offriranno crociere nelle principali capitali del Nord Europa tra cui Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Riga oltre ad un indimenticabile giro a bordo dell’ammiraglia MSC Euribia tra gli spettacolari fiordi norvegesi.Gli amanti del sole e delle spiagge dei Caraibi, potranno poi vivere un’esperienza indimenticabile a bordo di MSC Seascape, MSC Seashore, MSC Meraviglia e MSC Magnifica, che partiranno alla scoperta dei Caraibi con partenza da Miami, Port Canaveral o dalla magica New York. 28 diversi itinerari tra cui poter scegliere e che comprendono le mete di Ocho Rios, George Town, Cozumel e l’isola privata di MSC Crociere Ocean Cay.Ma la stagione estiva di MSC Crociere vedrà anche il ritorno del Sud-Est asiatico, con MSC Bellissima che proporrà un itinerario affascinante verso alcune delle principali città dell’area come Shanghai, in Cina, Gangjeong, in Corea del Sud, Fukuoka e Sasebo in Giappone.Mediterraneo:- MSC World Europa: la nuova nave, nonché la prima alimentata a GNL della compagnia, offrirà crociere in partenza da Genova verso Napoli, Messina, Valletta, Barcellona e Marsiglia.- MSC Grandiosa: con homeport a Livorno, si fermerà a Palermo, Napoli, Marsiglia, Barcellona, La Goulette.- MSC Seaside: in partenza da Genova, farà scalo a Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia.- MSC Armonia: con homeport a Venezia-Marghera farà scali a Bari, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Zante.- MSC Splendida: farà homeport a Trieste per crociere a Bari, Katakolo, Pireo, Kusadasi, Istanbul e Corfu.- MSC Orchestra: in partenza dal porto di Genova, proporrà crociere con scalo ad Olbia, Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante e Mahon.- MSC Divina: farà homeport a Civitavecchia per scali a Napoli, Mykonos, Izmir e Santorini.- MSC Opera: partirà da Bari per fare scalo nel porto del Pireo, Isola di Kos, Rodi, Bodrum.- MSC Lirica: farà homeport a Venezia-Marghera per crociere ad Ancona, Cattaro, Mykonos, e Santorini.- MSC Sinfonia: farà homeport a Venezia-Marghera per crociere con tappe a Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato.- MSC Seaview: con base a Barcellona, proporrà un itinerario con tappe a Genova, La Spezia, Civitavecchia, Cannes, Palma de Mallorca.- MSC Fantasia: in partenza da Valencia, farà tappa a Livorno, Civitavecchia, Genova, Marsiglia e Tarragona.- MSC Musica: dal Pireo farà tappa a Santorini, Kusadasi, Haifa, Limassol e Mykonos.Nord Europa:- MSC Euribia: la nuova ammiraglia e seconda nave alimentata a GNL della Compagnia partirà da Kiel, per un itinerario che toccherà Copenhagen e le località presso i fiordi di Hellesylt, Molde e Flaam.- MSC Poesia: con homeport a Warnemunde, farà scalo nelle principali capitali del Nord Europa tra cui Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Riga fino in Islanda e Groenlandia- MSC Preziosa: con itinerari da Amburgo verso Irlanda, Islanda, Capo Nord, Svalbard e i fiordi di Molde, Tromso, Longyearbyen, Honningsvag, Olden, Stavanger.- MSC Virtuosa: farà homeport a Southampton, proponendo itinerari verso l’Atlantico che comprendono scali a La Rochelle, Bilbao, La Coruna e Cherbourg fino alle Canarie e Marocco. Ma anche verso Nord Europa, tra Irlanda, Islanda e Fiordi.Stati Uniti, Caraibi e Antille:- MSC Seascape: in partenza da Miami per un itinerario che comprende Giamaica, Cayman, Messico, e l’isola privata di MSC Crociere Ocean Cay.- MSC Seashore: in partenza da Port Canaveral, per crociere fra Bahamas, Giamaica, Cayman e Messico- MSC Magnifica: in partenza da Miami, farà scalo anche nell’isola privata di MSC Crociera ad Ocean Cay oltre a Messico, Isla de Roatan in Honduras e Costa Maya del Messico.- MSC Meraviglia: partendo da New York, farà scalo a Port Canaveral, Nassau nelle Bahamas, oltre che presso l’isola privata di MSC Crociere ad Ocean Cay.Sud-Est asiatico:- MSC Bellissima: proporrà un itinerario che toccherà, tra le altre, le città di Shanghai, in Cina, Gangjeong, in Corea del Sud, Fukuoka e Sasebo in Giappone.MSC World Cruise 2025:- MSC Magnifica: in partenza il 5 gennaio 2025 da Genova o Civitavecchia per un'epica crociera di 116 notti intorno al mondo, visitando fino a 50 destinazioni spettacolari in 21 Paesi. MSC Magnifica raggiungerà le gemme nascoste e le attrazioni iconiche dei 5 continenti in questa crociera intorno al mondo che si estende fino alle coste più lontane. Un itinerario alla scoperta del Mediterraneo in Europa, poi rotta verso il Sud America via Casablanca e Capo Verde, ed esplora Rio, Buenos Aires, le isole Falkland, l'Argentina, le montagne innevate di Ushuaia, Valparaíso in Cile e molto altro ancora. E poi ancora salperà verso il Pacifico per raggiungere Tahiti, la Polinesia francese e le Isole Cook, prima di navigare verso le coste della Nuova Zelanda e dell'Australia. Scopri la bellezza incontaminata di Bali, il fermento di Singapore, l'autenticità della Malesia, la perfezione di Phuket e il candore di Colombo. La nave farà poi rotta verso l'Europa attraverso una fuga araba nel Mar Rosso e nel Canale di Suez per scoprire gli antichi templi e tesori della Giordania e dell'Egitto.