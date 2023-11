Netanyahu: 'Nessun cessate il fuoco fino a ritorno degli ostaggi'

Quest'ultimo ha richiesto la sospensione immediata della guerra devastante e un aumento dell'assistenza umanitaria, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante per Gaza. Anche il Papa ha fatto appello per il cessate il fuoco durante l'Angelus.





Netanyahu ha sospeso il ministro del Patrimonio, Amichai Eliyahu, dalle riunioni di gabinetto a seguito delle sue dichiarazioni riguardanti una possibile bomba atomica su Gaza. Infine, è stato riportato il decesso di Ruth Peretz, una giovane disabile coinvolta negli eventi di Reim attaccati dai miliziani di Hamas.

Il Primo Ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato che il fuoco non verrà interrotto finché i nostri ostaggi non saranno tornati. Antony Blinken, il Segretario di Stato statunitense, ha invece chiesto di porre fine alla "violenza estremista" contro i palestinesi in Cisgiordania durante il suo incontro con il presidente palestinese Abu Mazen.