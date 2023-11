Carbonia, 53enne arrestato per spaccio di droga

CAGLIARI - La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo di 53 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel pomeriggio di venerdì, gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, unitamente agli operatori della volante del Commissariato di Carbonia, sulla scorta di informazioni acquisite in pregressa attività di indagine, ritenendo fosse dedito all’illecita attività di spaccio, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un uomo, sita in Carbonia.Tale attività ha dato esito positivo in quanto ha consentito di rinvenire diversi quantitativi di stupefacenti, in particolare: 21 gr di cocaina, di cui 4 all’interno del proprio motocarro, 80 gr di marjuana, 645 gr di sostanza da taglio, alcuni appunti riconducibili alla contabilità pregressa di spaccio, la somma di 260 € ritenuta provento dell’attività illecita e altro materiale utile al confezionamento della droga.L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che durante l’udienza tenutasi nella mattinata di ieri ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.