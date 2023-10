Nuovo Škoda Kodiaq: più spazioso, funzionale e sostenibile

Il nuovo concetto di interni combina materiali sostenibili e design arioso con comandi innovativi come i nuovi Smart Dial ŠkodaL’opzione giusta per ogni cliente: potenze da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV) e una nuova motorizzazione ibrida plug-in con un’autonomia elettrica di oltre 100 kmSicurezza attiva di livello superiore con sistemi di assistenza nuovi e migliorati, tra cui il nuovo Turn Assistante e il Remote Park AssistantŠkoda Auto presenta la seconda generazione di Kodiaq. Porta la sostenibilità e l’efficienza a un livello superiore e porta al debutto un nuovo concetto di interni. Il nuovo Kodiaq è dotato di un display per l’infotainment da 13 pollici, innovativi Smart Dial Škoda con comandi tattili e una nuova struttura delle configurazioni imperniata sulle Design Selection. I suoi cinque propulsori che offrono potenze da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV) ora includono anche una versione ibrida plug-in – una novità per Kodiaq – con un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. I due motori più potenti sono accoppiati alla trazione integrale di serie. Debuttano anche le ultime generazioni dei fari LED Matrix e il sistema Dynamic Chassis Control. Ad oggi, sono stati prodotti 841.900 Kodiaq che hanno trovato clienti in 60 mercati nel mondo.La seconda generazione offre nuovo design, maggiore sostenibilità e nuove tecnologieAll’esterno, i gruppi ottici TOP LED Matrix catturano immediatamente l’attenzione, mentre negli interni, tessuti e pelli riciclati provenienti da un processo di concia eco-compatibile riflettono la chiara attenzione del Brand alla sostenibilità. Oltre alla nuova struttura della gamma con specifiche Design Selection e pacchetti opzionali, Kodiaq presenta anche un nuovo concetto di interni. Il display dell’infotainment è ora indipendente, con una diagonale dello schermo fino a 13 pollici. Un head-up display è disponibile su richiesta per la prima volta. La leva del selettore del cambio DSG è ora montata sul piantone dello sterzo, per conferire alla console centrale un aspetto molto pulito e ordinato. I nuovi Smart Dial Škoda sono una novità assoluta. Combinano i comandi tattili con un display digitale da 32 millimetri, fornendo un accesso intuitivo, facile e personalizzabile a numerose funzioni del veicolo e dell’infotainment. Il nuovo Phone Box consente la ricarica induttiva di due smartphone alla volta, fornendo 15 W di potenza e raffreddando i dispositivi durante il processo di ricarica.Premiere per ibrido plug-in con un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometriIl nuovo Kodiaq è disponibile con due motori diesel e due a benzina che erogano potenze da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV). Una novità in gamma è il primo propulsore ibridoplug-in di Kodiaq. Offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri. Inoltre, il 1.5 TSI con 110 kW (150 CV) segna il debutto della tecnologia mild-hybrid per Kodiaq. Il 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e il 2.0 TDI top diesel da 142 kW (193 CV) sono dotati di trazione integrale di serie. Tutti i propulsori del nuovo Kodiaq sono accoppiati a un cambio automatico DSG di serie.Più di 40 prestigiosi riconoscimenti per la prima generazione di KodiaqŠkoda ha presentato la prima generazione di Škoda Kodiaq nel 2016. Il modello SUV di grandi dimensioni ha trasformato Škoda in un player globale. Con il suo design cristallino dinamico, la spaziosità, la tecnologia avanzata e molte caratteristiche intelligenti, ha vinto più di 40 prestigiosi premi. La rivista britannica Top Gear l’ha nominato “Best Car for Big Families” al mondo, nonché premi “Car of the Year” in Repubblica Ceca, Polonia e Bulgaria, oltre a diversi premi “SUV of the Year” da pubblicazioni britanniche, cinesi, francesi e indiane. A oggi, sono stati prodotti 841.900 Kodiaq che hanno trovato Clienti in 60 mercati in tutto il mondo. In Europa, si è rivelato particolarmente popolare nel più grande mercato unico di Škoda, la Germania, seguito dal Regno Unito e dalla Repubblica Ceca. Nel 2022, Kodiaq è stato il secondo SUV più venduto del Brand, subito dopo Kamiq.