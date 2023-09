Basket, mondiali: Italia eliminata dagli Usa

Italbasket fb





Negli Usa migliori realizzatori Bridges 24 punti e Haliburton 18. L’ Italia con questa eliminazione non riesce per il momento a qualificarsi al torneo di basket delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Per accedere a questo importante appuntamento gli azzurri dovranno giocare e vincere il torneo pre-olimpico. Inoltre la squadra di Gian Marco Pozzecco dovrà giocare anche per il quinto e ottavo posto ai Mondiali.

Nei quarti di finale dei Mondiali di basket l’ Italia perde 100-63 con gli Usa a Manila nelle Filippine ed è eliminata. Nel primo quarto gli americani prevalgono 24-14. Nel secondo quarto gli Usa si impongono 46-24. Nel terzo quarto gli Stati Uniti d’ America trionfano 83-44. Gli Usa si qualificano per la semifinale. Migliori marcatori, negli azzurri Fontecchio 18 punti e Tonut 11.