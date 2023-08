Tragedia a Foggia: uccisa una donna di 70 anni in una tabacchiera di Via Marchese De Rosa

FOGGIA - Una tragedia ha scosso la città di Foggia, dove una donna di 70 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa durante la mattinata in una tabaccheria situata in via Marchese De Rosa. Questo tragico evento ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità locale.I dettagli dell'incidente sono ancora in fase di indagine, ma quanto emerso finora suggerisce che potrebbe essere stata una rapina che è finita in modo tragico. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente sulla scena per iniziare le indagini e cercare di gettare luce su questa terribile vicenda.La vittima, Francesca Marasco, era una cittadina rispettata e amata nella comunità di Foggia. La sua perdita ha generato un profondo dolore tra i suoi amici, parenti e conoscenti. La comunità è unita nel dolore e nel desiderio di giustizia per questa tragica perdita.Al momento, le autorità stanno lavorando instancabilmente per raccogliere prove e testimoni, nella speranza di identificare il responsabile o i responsabili di questo atto terribile. La sicurezza dei cittadini è una priorità fondamentale, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per assicurare che un simile incidente non si ripeta.In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno della comunità sono fondamentali. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Francesca Marasco in questo momento di profonda tristezza. La città di Foggia si stringe attorno a loro e si unisce nel dolore per questa perdita insensata.