Attacco con droni in Crimea: molte vittime

Nella scura notte, un attacco sorpresa è stato sferrato da 17 droni ucraini contro una base logistica delle truppe russe nei pressi di Yevpatoriya, nella Crimea occupata. Questo evento segue di poche ore un audace attacco ucraino che ha colpito il ponte di Crimea, frequentato da turisti. Esplosioni hanno scosso Kerch e spesse colonne di fumo si sono alzate dalle vicine spiagge, creando un clima di preoccupazione.Le voci filorusse hanno riferito che tre missili dell'esercito di Kiev sono stati intercettati e abbattuti. Nel frattempo, si sta verificando un'escalation di tensione tra Polonia e Bielorussia, con Varsavia che ha deciso di inviare ulteriori rinforzi al confine, compresi elicotteri da combattimento, insieme a un contingente di altri 10.000 militari.La situazione è chiaramente tesa e in rapida evoluzione, con fatti che si susseguono in modo rapido e drammatico. L'area è immersa in un clima di incertezza e preoccupazione, mentre il mondo tiene gli occhi puntati su questi sviluppi critici.