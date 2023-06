Usa: Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago

Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, ha annunciato su Truth, il suo social network, di essere stato incriminato per la questione delle carte segrete trovate nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, pochi mesi dopo il caso Stormy Daniels. Il suo avvocato, James Trusty, ha dichiarato alla Cnn che l'ex tycoon si presenterà in tribunale a Miami martedì e che aspetta di ricevere una copia dell'atto d'accusa fra venerdì e martedì."Se vogliono continua a giocare, ce la consegneranno alle 15.01 di martedì", ha proseguito l’avvocato del tycoon, riferendosi al fatto che Trump deve essere in tribunale alle 15.00. Sette in tutto i capi d’accusa mossi contro Trump, fra cui la violazione dell'Espionage Act per aver trattenuto volontariamente documenti legati alla difesa nazionale e non averli consegnati ai responsabili, la cospirazione, l'ostacolo alla giustizia e dichiarazioni false.Secondo la Cnn, però, l’ex presidente Usa non avrebbe modificato i suoi programmi legati alla campagna elettorale e avrebbe confermato i due comizi previsti per sabato. L'indagine sulle carte segrete ha preso il via nel 2021, quando gli Archivi nazionali hanno notato che il tycoon non aveva consegnato tutti i documenti prima di lasciare la Casa Bianca, ed è sfociata nella perquisizione dell'Fbi a Mar-a-Lago lo scorso anno.