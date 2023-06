Mercedes EQE: la prova

BRUNO ALLEVI. SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercedes amplia la gamma 100% Elettrica presentando la EQE. La berlina della casa della stella a 3 punte, è disponibile in 5 versioni elettriche (EQE 300 da 245 cv, EQE 350 da 292 cv, EQE 350+ da 292 cv, EQE 500 da 408 cv, EQE 43 da 476 cv, EQE 53 da 625 cv), negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus, AMG Premium, AMG Premium Plus.Esternamente la distribuzione dei volumi è piuttosto originale, con il parabrezza in posizione avanzata, il tetto dal profilo arcuato e la coda alta e rastremata, oltretutto provvista di un piccolo spoiler. Seppure non sia priva di qualche nota di sportività, la EQE rimane una generosa e accogliente “berlinona”: i suoi 495 cm da paraurti a paraurti la pongono ai livelli di una Classe E, mentre larghezza e altezza sono addirittura più abbondanti (rispettivamente, 196 e 151 cm contro 185 e 146 cm). E se lo sportellino che copre la presa di ricarica potrebbe essere scambiato per quello di un bocchettone del carburante (è in coda, sul lato destro), il grintoso frontale con mascherina sigillata non lascia dubbi sulla natura “a zero emissioni” di questa vettura. Degni di nota a livello tecnologico i fari Digital Light, ciascuno composto da un sistema di tre led e 1,3 milioni di microspecchi per la modulazione del fascio luminoso.Internamente l’abitacolo è ampio, tanto che la stessa Casa rimarca che la EQE risulta più spaziosa della berlina Classe E, e riserva ai passeggeri maggiore agio tanto in larghezza, quanto in lunghezza (e qui conta anche la generosa misura del passo, ossia la distanza fra i centri delle ruote anteriori e posteriori, che è di ben 312 cm). Sempre dal confronto con la “sorella” con motore termico, emerge la superiore altezza delle sedute (+65 mm), un parametro che determina una posizione più favorevole in termini di visibilità. Raffinate le finiture che, volendo, possono essere arricchite con materiali speciali. I passeggeri anteriori sono accolti da poltrone ampie e avvolgenti, regolabili elettricamente anche nel supporto lombare, riscaldabili e, a richiesta, dotate di climatizzazione. Le separa un alto tunnel che integra il poggiagomiti, cela un paio di portaoggetti e, al centro, ospita una superficie tattile con alcuni tasti virtuali, fra i quali quello dell’attivazione del lampeggio d’emergenza (facilmente raggiungibile tanto da chi guida, quanto dal passeggero). Essendo la struttura “sospesa”, sotto di essa è stata ricavata un’ampia vasca portaoggetti, dotata di rivestimento antiscivolo e provvista di un paio di prese USB. Il tetto panoramico rende l’ambiente davvero arioso, e lo spazio abbonda anche per chi siede nella zona posteriore, ove si gode di parecchio agio pure davanti alle ginocchia. Se si escludono quelli per regolare le bocchette d’aerazione, la plancia della EQE è priva di comandi fisici. Il sistema si compone di tre monitor contigui protetti da un unico vetro, che occupano praticamente l’intera plancia sviluppando una diagonale complessiva di 29”. Perciò, visivamente il display dedicato al cruscotto “si fonde” con quello del sistema multimediale (che è al centro) e prosegue con un monitor di 12,3” dedicato all’intrattenimento del passeggero, il quale può guardare anche film o programmi televisivi in streaming. E non manca una telecamera che tiene d’occhio il guidatore, oscurando automaticamente i contenuti del terzo display qualora cerchi di guardarlo. Il sistema MBUX accetta l’attivazione vocale mediante la frase chiave “Hey Mercedes” (27 le lingue supportate). Inoltre, l’Hyperscreen affida la gestione delle varie funzioni all’intelligenza artificiale, potendo addirittura “imparare” le abitudini dell’utilizzatore e fornire suggerimenti personalizzati non solo per quanto riguarda l’infotainment, ma pure per le regolazioni relative al comfort e alla guida. Il tutto mantenendo in primo piano i comandi di impiego più frequente, quali quelli relativi alla navigazione o all’impianto audio.Ed ora il momento del test drive: la EQE provata è stata la 350+ Advanced da 87447 €. La EQE è l’espressione 100% elettrica della berlina medio-medio grande della casa tedesca (Classe C e Classe E). Le dimensioni importanti e le forme eleganti si uniscono a una agilità e a una maneggevolezza molto buone. Il suo terreno di conquista è sicuramente quello autostradale dove macina chilometri a zero emissioni con una autonomia di circa 600 km, con prestazioni di tutto rispetto grazie ai 292 cv di potenza sprigionati dal sistema propulsivo elettrico.Infine il listino prezzi: si va da 73057 € della EQE 300 Advanced per arrivare a 125531 € della EQE 53 AMG Premium Plus 4Matic+ (Elettrico).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Mercedes – Smart – Mercedes Vans “Sirio” di San Benedetto Del Tronto