Usa, sparatoria in Arizona: 2 morti e 5 feriti

- Ancora sangue negli Usa. A Yuma, in Arizona, una sparatoria ha provocato la morte di due giovanissimi di 19 e 20 anni ferendo 5 persone. Non sono chiare le motivazioni di tale insano gesto nè il responsabile, dato che la polizia al momento non ha effettuato nessun fermo.