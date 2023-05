Ucraina: forze Kiev avanzano a Bakhmut

Nel frattempo, Putin ha avviato le procedure per uscire dal Trattato sulle armi convenzionali in Europa, mentre in Svezia si tiene una riunione dell'UE dei ministri degli Esteri. Il presidente italiano, Mattarella, è in visita ufficiale in Norvegia. Infine, Trump ha affermato che l'UE dovrebbe investire maggiormente nella guerra in Ucraina.

KIEV - Nelle ultime 24 ore la regione di Zaporizhzhia è stata bombardata più di 70 volte, causando feriti tra i civili a causa di munizioni a grappolo, vietate dalle convenzioni internazionali. Kiev ha comunicato che le forze di difesa ucraine hanno liberato oltre due chilometri di territorio vicino a Bakhmut e continuano ad avanzare. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la regione verrà ripresa.