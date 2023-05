Russia, morto Kucherenko

- E' giallo sulla scomparsa del vice ministro della Scienza russo Piotr Kucherenko, morto dopo un malore in aereo mentre tornava da Cuba. Il giornalista Roman Super, fuggito prima dell'inizio del conflitto ucraino, ha dichiarato che Kucherenko aveva definito "fascista" l'invasione russa di aver paura per la propria vita, tanto da prendere antidepressivi e tranquillanti, ma di non poter fuggire da Mosca in quanto a tutti i funzionari russi era stato ritirato il passaporto.