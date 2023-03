In arrivo un nuovo weekend di Hamburger Festival da Eataly Roma

Photo credits: fonte Passionfruit Hub

L’hamburger è senza dubbio una ricetta molto conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto da aver scatenato la creatività di chef gourmet e tradizionalisti. L’hamburger è senza dubbio una ricetta molto conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto da aver scatenato la creatività di chef gourmet e tradizionalisti.





Per assaporare alcune tra le più succulente declinazioni del celebre panino Eataly Roma organizza, durante un intero mese dedicato al pane, l’Hamburger Festival dal 3 al 5 marzo 2023.

Un nuovo appuntamento che, dopo quello dal 24 al 26 febbraio 2023, coinvolgerà al terzo piano dello store, interessanti realtà ristorative romane che proporranno la loro versione dell’hamburger realizzata con ingredienti freschi e un’attenta selezione di carni.

Protagonisti del Festival saranno: BBQ Chianina Station che realizzerà panini con hamburger di Chianina e Cinta Senese; RARO – Market Lab & Food Truck che farà dei burger di manzo biologico di razza maremmana allevata allo stato brado; B.ro’ – Beef Bar, preparerà dei bun con hamburger di Scottona selezione Sakura; la Birreria di Eataly farà assaporare gli hamburger di Fassona piemontese de la Granda Presidio Slowfood e anche quelli di salmone fresco della Pescheria di Eataly; Rosti al Pigneto conquisterà i palati con l’hamburger di Scottona polacca e veggie burger affumicato. Oltre agli hamburger, nello stand di Muorz sarà possibile assaporare una sfiziosa selezione di fritti e in quello di Casa Manfredi immergersi in dolci proposte.

Alla proposta beverage ci penserà Birra di Classe, il beer truck che porta in giro la birra artigianale italiana alla spina, e il Bar di Eataly con i vini alla mescita selezionati dalla sua grande Enoteca. Il ritmo del Festival sarà scandito da una vivace proposta musicale, sabato 4 marzo da non perdere gli Hard Candy.





Appuntamenti e showcooking con Max Mariola





Durante il Festival dell’Hamburger da Eataly Roma si potrà prendere parte anche ad incontri ad hoc per grandi e piccoli.

Da non perdere lo showcooking di Max Mariola, celebre chef e volto televisivo del Gambero Rosso Channel che venerdì 3 marzo, alle ore 19.30 nell’area dell’evento, presso il Tavolo dei 10 Fortunati, realizzerà una sua personale ricetta dell’hamburger. L’inconfondibile estro culinario e il coinvolgente approccio di Max appassioneranno tutti i presenti.

Tra gli altri appuntamenti in programma vi segnaliamo: il corso "Primi passi in cucina: buono come il pane" il 5 marzo e l’approfondimento del 6 marzo "Burger’s queen".





Orari Hamburger Festival





Venerdì 3 marzo | 19.00 – 24.00

Sabato 4 marzo | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 24.00

Domenica 5 marzo | 12.00 – 16.00 | 18.00 – 22.00





Per maggiori dettagli è possibile consultare i link sotto riportati:

0690279201