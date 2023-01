Striscia la notizia: ricordate il presunto suicida salvato da Pippo Baudo a Sanremo '95? Era un tarocco...

COLOGNO MONZESE (MI) - Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna a occuparsi delle bufale del Festival di Sanremo, in particolare di una di quasi 30 anni fa, ripresa in questi giorni dal Corriere della Sera.La polemica del momento, sulla presenza di Zelensky al Festival, ha spinto il Corriere a parlare di «politica all’Ariston» e a rievocare un caso del ‘95, quando, come si scrive sul giornale di oggi, «un disoccupato sale sulla balaustra della galleria e minaccia il suicidio. Baudo poi interviene in diretta e convince a desistere».Al Corriere evidentemente non ricordano che Striscia la notizia smascherò la farsa, prima rivedendo attentamente le immagini del “salvataggio”, poi con un’intervista a Pino Pagano (questo il nome del presunto aspirante suicida), che ammise: «Il tentato suicidio era simulato al cento per cento, la Rai e Baudo sapevano tutto».