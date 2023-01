ROMA - Terribile incidente questa notte alle porte di Roma nel quale hanno perso la vita cinque ragazzi dopo che l'auto su cui viaggiavano si e' ribaltata per cause ancora da accertare.Il dramma intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, e' stata trasportata in ospedale.