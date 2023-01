Rapine e furti in abitazione: 3 arresti a Salerno

SALERNO - Gli intensificati e straordinari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale di Salerno, tesi a contrastare in maniera sempre più efficace le fattispecie criminose che abbassano il livello di percezione di sicurezza dei cittadini e per prevenire la recrudescenza dei reati, in particolare quelli di tipo predatorio quali rapine e furti in abitazione, hanno consentito di individuare tre cittadini di nazionalità georgiana in possesso di arnesi atti allo scasso, determinati a compiere furti in abitazione.Gli stessi sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia e dopo essere stati segnalati per la comparazione delle impronte digitali, si è provveduto per i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa in relazione alla loro condizione di stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale e denunziati poiché trovati in possesso di oggetti atti allo scasso.Al termine sono stati muniti di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.