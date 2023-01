Parma, arrestato due volte in pochi giorni

Delbo Andrea/Shutterstock





Poco dopo senza un apparente motivo scagliava la sedia contro il pannello in plexiglas utilizzato come divisorio e dopo aver raggiunto la parte posteriore del bancone prelevava dagli scaffali le bottiglie iniziando a lanciarle in ogni direzione. Ormai fuori controllo, gettava qualsiasi cosa che gli capitasse a tiro contro i muri ed a terra imbrattando tutto il pavimento del bar.





A seguito di diverse chiamate al numero d’emergenza 112 si precipitavano sul posto le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Parma Oltretorrente che riuscivano ad immobilizzarlo e con non poca fatica a farlo salire sull’autovettura per essere accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e trattenuto presso le camere di sicurezza.

PARMA - Il 13 gennaio è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e denunciato per il danneggiamento di arredi pubblici e di diverse autovetture parcheggiate. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura non custodiale del divieto di dimora nella Provincia di Parma. Invece, il 53enne nel pomeriggio di ieri è entrato in un bar e dopo aver bloccato uno degli ingressi con una sedia chiedeva un bicchiere d’acqua.